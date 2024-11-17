Рене Зеллвегер знову зіграла Бріджит Джонс

Вийшов перший офіційний трейлер фільму «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» режисера Майкла Морріса.

Четвертий фільм про пригоди ї Бріджит Джонс буде екранізацією книги Bridget Jones: Mad About the Boy письменниці Гелен Філдінґ. Вона ж є авторкою й попередніх трьох книжок. Події книги розгортаються через чотири роки після смерті чоловіка Бріджит Марка Дарсі, коли Бріджит, якій вже виповнилося 50, вирішує повернутися у світ побачень.

Бріджит Джонс, яку знову зіграла Рене Зеллвегер, заводить роман з молодим чоловіком, якого зіграв зірка серіалу «Один день» Лео Вудалл.

У трейлері ми також побачимо повернення колишнього бойфренда Бріджит Деніела Клівера, якого знову грає Г'ю Ґрант.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Режисер картини Майкл Морріс працював над серіалами «Мільярди», «Краще подзвонiть Солу», «13 причин чому», «Заради всього людства» та «Ключі Локів». Він також зняв драму «Заради Леслі», що була номінована на премію «Оскар».

В український прокат фільм вийде 13 лютого 2025 року.