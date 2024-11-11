Круз демонструє кілька шалених трюків

У мережі з’явився перший трейлер восьмої частини франшизи «Місія нездійсненна». Вона називатиметься «Місія нездійсненна: Фінальна розплата» (Mission Impossible: The Final Reckoning). Прем’єра призначена на 23 травня 2025 року.

Том Круз ввосьме зіграє роль Ітана Ганта та вчергове рятуватиме світ. Цього разу від небезпечної програми з ШІ під назвою The Entity, яка, здається, передбачає кожен крок головного героя та може призвести до катастрофи, якщо потрапить у ворожі руки.

В трейлері Круз очікувано демонструє кілька шалених трюків, щоб зрештою дістатися затопленого російського підводного човна, де й ховається The Entity, однак стикається із давнім ворогом з минулого на ім’я Габріель (Есай Моралес).

Окрім Круза та Моралеса, до акторського складу «Місія нездійсненна 8» доєднались Саймон Пегг, Віен Реймс, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі, Пом Клементьєфф, Шей Вігем, Генрі Черні, Грег Тарзан Девіс, Маріела Гарріга та Індіра Варма.

Режисером та сценаристом картини є Крістофер МакКуоррі. До цього він працював над трьома стрічками серії, а також співпрацював з Крузом над «Топ Ґан: Меверік».

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Знімання фільму відновили у березні 2024 року, після вимушеної паузи через страйки в Голлівуді. За неофіційними данними бюджет восьмої частини франшизи «Місія нездійсненна» перевищив 300 млн доларів.