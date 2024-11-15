Переможців конкурсу оголосили 15 листопада

Журналістка ZAXID.NET Орися Шиян здобула перемогу у конкурсу «Люди дії: ті, хто створюють майбутнє» від Спілки підприємців України (СУП) та «Нової пошти». Журі конкурсу відзначили текст «У деокуповані території ніхто не хоче багато інвестувати» про молочну ферму на Харківщині, яка відновилася після російської окупації.

Орися Шиян перемогла у номінації «Визнання». «Сьогодні Спілка українських підприємців та "Нова пошта" відзначили 16 талановитих журналістів, які висвітлюють незламність і розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Це історії підприємців, які не зупинилися перед викликами, релокувалися, відкрили нові потужності, підкорюють міжнародні ринки, впроваджують інновації та роблять Україну сильнішою», – розповіли організатори конкурсу.

Зазначимо, що найкращі тексти обирали з-поміж 680 поданих матеріалів. Кожен переможець отримає нагороду розміром 60 тис. грн. Переглянути список всіх переможців можна за посиланням.

Додамо, що до складу журі конкурсу увійшли виконавча директорка СУП Катерина Глазкова, директорка з управління репутацією та маркетингом групи компаній Nova («Нова пошта») Олена Плахова, креативний директор Львівського медіафоруму та голова Незалежної медійної ради Отар Довженко, шефредакторка групи видань «Детектора медіа» Наталія Лигачова, виконавча директорка ГО «Інститут розвитку регіональної преси» Людмила Панкратова та директорка Інституту регіональної преси та інформації Ангеліна Солдатенко.

СУП та «Нова пошта» провели конкурс «Люди дії» вчетверте. Метою конкурсу є заохотити журналістів більше розповідати про малий та середній бізнес, який продовжує працювати в умовах війни.