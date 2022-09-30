Олександра Бодняк перемогла у номінації «Найкраще інтерв’ю в локальному медіа» з матеріалом про окуповану Херсонщину

Журналістка ZAXID.NET Олександра Бодняк здобула перемогу у національному конкурсі професійної журналістики «Честь професії». Організатори назвали імена переможців ввечері 29 вересня.

Олександра Бодняк перемогла у номінації «Найкраще інтерв’ю в локальному медіа» з матеріалом «Або ти кидаєшся на амбразуру, або пробуєш пристосуватись», у якому розповіла про те, як живе Херсонщина під окупацією.

Цьогоріч у основних номінаціях та спецномінаціях у рамках конкурсу «Честь професії» змагалося понад 900 матеріалів. Серед цьогорічних переможців у основних номінаціях є такі журналісти:

«Найкраще новинне висвітлення резонансної події» – Мар'ян Кушнір «(Радіо Свобода»).

Повний перелік переможців та їхні матеріали можна переглянути на сайті конкурсу.

Професійний конкурс серед журналістів «Честь професії» проводять щорічно із 2010 року. У 2018 році журналістка ZAXID.NET Мар’яна Вербовська також здобула перемогу з матеріалом про зміни клімату.