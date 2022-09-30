Журналістка ZAXID.NET Олександра Бодняк перемогла у конкурсі «Честь професії»
Журі престижного професійного конкурсу відзначило статтю про окуповану Херсонщину
Журналістка ZAXID.NET Олександра Бодняк здобула перемогу у національному конкурсі професійної журналістики «Честь професії». Організатори назвали імена переможців ввечері 29 вересня.
Олександра Бодняк перемогла у номінації «Найкраще інтерв’ю в локальному медіа» з матеріалом «Або ти кидаєшся на амбразуру, або пробуєш пристосуватись», у якому розповіла про те, як живе Херсонщина під окупацією.
Цьогоріч у основних номінаціях та спецномінаціях у рамках конкурсу «Честь професії» змагалося понад 900 матеріалів. Серед цьогорічних переможців у основних номінаціях є такі журналісти:
- «Найкраще інтерв’ю» – Марія Семенченко («Локальна історія»).
- «Найкращий репортаж» – Віра Курико (Reporters).
- «Найкраще новинне висвітлення резонансної події» – Мар'ян Кушнір «(Радіо Свобода»).
- «Найкраща аналітика» – Данило Мокрик (Bihus.Info).
- «Найкраще розслідування» – Леся Іванова (Bihus.Info).
- «Найкраща публіцистика» – Аліна Шеремета («Телебачення Торонто»).
Повний перелік переможців та їхні матеріали можна переглянути на сайті конкурсу.
Професійний конкурс серед журналістів «Честь професії» проводять щорічно із 2010 року. У 2018 році журналістка ZAXID.NET Мар’яна Вербовська також здобула перемогу з матеріалом про зміни клімату.