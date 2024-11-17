Президент вважає, що кадрова криза пов'язана з роз'єднаністю різних секторів суспільства

Через повномасштабну війну та мобілізацію в Україні загострилася кадрова криза. Зокрема, вона зачепила урядові установи, повідомив у неділю, 17 листопада, президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з представниками органів студентського самоврядування українських вишів Володимир Зеленський визнав, що в Україні існує кадрова криза, яка торкнулася не тільки приватного, але і держсектору.

«Щодо кадрової кризи – безумовно, вона є. І з початком війни, зі зрозумілих справедливих причин велика кількість людей пішла на війну, абсолютно героїчно. Ми їм усі вдячні, вони просто сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі. Одна людина – це вже велика втрата, а та кількість людей, які відстоювали, або віддали своє життя, це фахівці різних напрямів із державних інституцій та приватного сектору», – сказав Зеленський.

На думку президента, система працюватиме виключно за співпраці різних секторів держави – громадським, приватним, державним тощо. Володимир Зеленський навів приклад реформ, які працюють, «коли всі інституційно об'єднані, мають ціль».

«Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була», – зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що коли в уряд приходили представники приватного сектору, вони стикалися з бюрократією та «випробовуваннями», і «не в усіх виходило» працювати на міністерських посадах. Втім, політик додав, що в держінституціях має бути більше молоді та нагадав, що нинішній Кабмін та інші інституції мають нижчий середній вік, аніж попередні.

Нагадаємо, 16 листопада Володимир Зеленський, коментуючи оновлений закон про мобілізацію, допустив його коригування. На думку Зеленського, якщо його не підтримує суспільство, зокрема військові, закон можна змінити. Сам президент оцінив оновлений закон про мобілізацію «по-різному», оскільки в ньому «є різні сторони».