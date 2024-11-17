Відключення запровадять для двох черг у всіх регіонах України

Через масований російський обстріл України та пошкодження енергетичної інфраструктури 17 листопада «Укренерго» запровадило графіки відключень електроенергії для всіх регіонів України. Відключення діятимуть одночасно для двох черг, повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Відключення запровадять з 06:00 по 22:00 у понеділок, 18 листопада. Заходи обмеження споживання проводитимуть для двох черг відключень одночасно.

«Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Компанія закликала ощадно споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, щоб не навантажувати мережу. Чи триватимуть графіки відключення протягом наступного тижня, у пресслужбі «Укренерго» не уточнили.

Зазначимо, Львівобленерго вже опублікувало графіки відключень на 18 листопада для Львова та області. Ознайомитися з ними можна тут. Крім того, дивіться графіки відключення 18 листопада на:

До слова, МАГАТЕ повідомило, що внаслідок російських атак 17 листопада, пошкоджені кілька підстанцій, від яких залежать українські АЕС. Це спричинило зниження виробництва електроенергії, що зокрема й вплинуло на запровадження графіків відключень. Так, за даними МАГАТЕ, тільки два з дев'яти робочих реакторів країни виробляють електроенергію на 100% потужності. Ще шість зменшили виробництво до рівня 40-90%.