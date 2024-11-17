«Укренерго» вводить графіки відключень для всіх областей України
Дві черги відключень з 06:00 до 22:00 почнуть діяти 18 листопада
Через масований російський обстріл України та пошкодження енергетичної інфраструктури 17 листопада «Укренерго» запровадило графіки відключень електроенергії для всіх регіонів України. Відключення діятимуть одночасно для двох черг, повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Відключення запровадять з 06:00 по 22:00 у понеділок, 18 листопада. Заходи обмеження споживання проводитимуть для двох черг відключень одночасно.
«Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Компанія закликала ощадно споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, щоб не навантажувати мережу. Чи триватимуть графіки відключення протягом наступного тижня, у пресслужбі «Укренерго» не уточнили.
Зазначимо, Львівобленерго вже опублікувало графіки відключень на 18 листопада для Львова та області. Ознайомитися з ними можна тут. Крім того, дивіться графіки відключення 18 листопада на:
До слова, МАГАТЕ повідомило, що внаслідок російських атак 17 листопада, пошкоджені кілька підстанцій, від яких залежать українські АЕС. Це спричинило зниження виробництва електроенергії, що зокрема й вплинуло на запровадження графіків відключень. Так, за даними МАГАТЕ, тільки два з дев'яти робочих реакторів країни виробляють електроенергію на 100% потужності. Ще шість зменшили виробництво до рівня 40-90%.