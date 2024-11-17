Якщо Україна звернеться щодо відкриття власного консульства у будівлі, яку незабаром звільнить генконсульство Росії, то Варшава поставиться до цього прихильно. Про це повідомив 16 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У жовтні польська влада відкликала дозвіл на діяльність російського консульства в Познані. Договір оренди приміщення завершується наприкінці листопада та за словами Сікорського, дипломати залишать його в найближчі кілька днів.

Очільник МЗС відзначив, що наразі мережа українських консульств, з огляду на збільшення кількості громадян України в Польщі, не відповідає потребам.

«Будь ласка, пам'ятайте, що консульства займаються практичними речами. Це всілякі юридичні акти, народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, з великою симпатією подивилися б на таке прохання української сторони», – додав він.

Нагадаємо, Сікорський повідомив про закриття генерального консульства Росії на території країни 22 жовтня. Таке рішення зумовлене спробами диверсій у Польщі з боку Росії та ведення гібридної війни.

Видання Polsat писало, що закриття генконсульства є реакцією МЗС на спробу підпалу лакофарбового центру у Вроцлаві, за якою, за даними прем’єр-міністра Дональда Туска, стоять росіяни.