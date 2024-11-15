Андрій Слюсарчук (ліворуч) та його адвокат Ярослав Зейкан

Шевченківський районний суд Львова виправдав Андрія Слюсарчука, засудженого у 2014 році до 8 років ув'язнення за звинуваченням у медичному втручанні, яке призвело до смерті пацієнтів, підробку документів про освіту та шахрайство в особливо великих розмірах. Про це йдеться у тексті вироку суду від 14 листопада.

Нагадаємо, у лютому 2014 року Андрій Слюсарчук був визнаний винним у п'яти випадках незаконної лікарської діяльності, двох вбивствах з необережності, шахрайстві та підробці документів. У місцях позбавлення волі він провів чотири роки і сім місяців. Влітку 2016 року Слюсарчук вийшов на волю за так званим «законом Савченко». Тому вважається, що Слюсарчук відсидів майже сім років.

Свій термін Слюсарчук відбував в умовно-достроковому звільненні. В апеляційному суді він вимагав зняти всі звинувачення та навіть планував продовжувати свою діяльність.

Слюсарчука посадили за ґрати завдяки розслідуванню журналістів газети «Експрес», які з’ясували його причетність до вчинення тяжких злочинів, скоєних під час зайняття лікарською діяльністю на підставі сфальсифікованих документів: доведенні людей до смерті, постановці помилкових діагнозів з метою вимагання грошей, торгівлі російськими медичними препаратами за багаторазово завищеними цінами, контрабанді заборонених психотропних препаратів.

Славу Андрій Слюсарчук здобув на початку 2000-х, видаючи себе за видатного лікаря-нейрохірурга, доктора медичних наук та людину з нібито феноменальною пам’яттю, бо міг відтворити у пам’яті 30 мільйонів знаків числа Пі після коми. За це він отримав прізвисько «доктора Пі».

Суд виправдав Слюсарчука, якого звинувачували у підробці документів, незаконній лікувальній діяльності, вбивстві, вчиненому через необережність, шахрайстві у зв`язку із відсутністю в його діях складу даного кримінального правопорушення. Також суд відмовив у відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди потерпілим, які позивались до Слюсарчука. Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.