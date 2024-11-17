Йдеться про СК «Лірс» на вул. Героїв УПА, 22 в Жовкві

У Жовкві виникла масштабна пожежа на території приватного спортивно комплексу «Лірс». Рятувальники кілька годин ліквідовували пожежу, постраждалих немає.

Йдеться про спортивний комплекс на вул.Воїнів УПА, 22 в Жовкві, де відбувалися міжнародні спортивні змагання. Пожежа виникла у неділю, 17 листопада, по обіді. До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Фото ZAXID.NET

Будівля СК є колишнім кінним манежем австро-угорської армії ХІХ століття. У часи незалежності України його пристосували під зал для настільного тенісу. У спорткомплексі проводили міжнародні змагання.

У 2007 році будівлю кінного манежу включили у список нововиявлених памʼяток – обʼєктів культурної спадщини до вирішення питання про його реєстрацію як памʼятки місцевого або національного значення.