На території спорткомплексу в Жовкві спалахнула масштабна пожежа
У СК проводили міжнародні змагання з настільного тенісу
У Жовкві виникла масштабна пожежа на території приватного спортивно комплексу «Лірс». Рятувальники кілька годин ліквідовували пожежу, постраждалих немає.
Йдеться про спортивний комплекс на вул.Воїнів УПА, 22 в Жовкві, де відбувалися міжнародні спортивні змагання. Пожежа виникла у неділю, 17 листопада, по обіді. До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 12 одиниць техніки.
Фото ZAXID.NET
Будівля СК є колишнім кінним манежем австро-угорської армії ХІХ століття. У часи незалежності України його пристосували під зал для настільного тенісу. У спорткомплексі проводили міжнародні змагання.
У 2007 році будівлю кінного манежу включили у список нововиявлених памʼяток – обʼєктів культурної спадщини до вирішення питання про його реєстрацію як памʼятки місцевого або національного значення.