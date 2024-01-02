Російський радіолокаційний комплекс «Ястреб-АВ»

Оператори Сил спеціальних операцій разом із підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували вогонь HIMARS та знищили російський радіолокаційний комплекс «Ястреб-АВ». Про це повідомили у Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у вівторок, 2 грудня.

Вогонь скоригували за допомогою безпілотника, який стежив за росіянами.

«Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ». Оператори ССО разом із дружнім підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS. Унаслідок вогневого ураження комплекс «Ястреб-АВ» противника знищено», – написали у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У ССО також розповіли, що «Ястреб-АВ» вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

Як повідомило видання «Мілітарний» до російської армії «Ястреб-АВ» почав надходити нещодавно, його випробування завершили тільки наприкінці 2021 або на початку 2022 років.