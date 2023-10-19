Знищена російська військова техніка

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали, як українські безпілотники знищили три російські танки. Про це Командування ССО ЗС України повідомило у Facebook у четвер, 19 жовтня, оприлюднивши відповідне відео.

«Хороші новини з передової – завдяки ССО у росіян поменшало танків», – йдеться у повідомленні.

Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го центру ССО виявили ворожу техніку.

«Екіпажі ударних БПАК спрацювали майстерно, і точними ударами знищили три танки противника, а також іншу техніку», – зазначили у ССО.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни втратили танків – 4992 танки, у тому числі – 11 за останню добу.