Бійці ССО показали знищення трьох російських танків за допомогою безпілотників
Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали, як українські безпілотники знищили три російські танки. Про це Командування ССО ЗС України повідомило у Facebook у четвер, 19 жовтня, оприлюднивши відповідне відео.
«Хороші новини з передової – завдяки ССО у росіян поменшало танків», – йдеться у повідомленні.
Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го центру ССО виявили ворожу техніку.
«Екіпажі ударних БПАК спрацювали майстерно, і точними ударами знищили три танки противника, а також іншу техніку», – зазначили у ССО.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни втратили танків – 4992 танки, у тому числі – 11 за останню добу.