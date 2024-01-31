Попри сильне задимлення в регіоні окупанти традиційно повідомили про збиття усіх ракет

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, які чули мешканці різних районів. Інформацію про вибухи оприлюднили місцеві Telegram-канали.

Зокрема, про вибухи повідомляли з Джанкойського та Нижньогірського районів. Також повідомлялося про ракету, яка нібито летіла над Андріївкою під Севастополем у напрямку міста. У Гвардійському теж чули два потужні вибухи, повідомив Telegram-канал «Кримський вітер», який опублікував фото інверсійного сліду ракети.

Вибухи чули і в районі аеродрому Бельбек. Після вибуху у північній стороні Севастополя, орієнтовно в районі аеродрому було видно величезний стовп диму, який спостерігали із різних районів міста. До того району поїхало багато пожежних машин.

За повідомленням місцевого партизанського руху АТЕШ, також неспокійно в Джанкої.

Окупаційна влада українського півострова заявила, що російське ППО зараз відбиває «масовану атаку на Крим та Севастополь».

Згодом в російському міноборони прозвітували, що запобігли масовій атаці із застосуванням 20 авіаційних керованих ракет. У традиційній манері кремлівської пропаганди російські військові повідомили про знищення усіх цілей: 17 українських ракет нібито було знищено над акваторією Чорного моря, а ще 3 над Кримським півостровом.

«Уламки впали на територію військової частини в районі Любимівки у Криму, пошкоджень авіаційної техніки немає», – запевнили вороги.

Своєю чергою так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над містом збили нібито 6 ракет. Там постраждали щонайменше 12 будівель.

Тим часом Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук натякнув, що сьогоднішній удар – справа ЗСУ.

«А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності», – написав він у Telegram.