У російському Брянську знеструмили низку військових об'єктів
Низка військових та промислових об'єктів залишилися без живлення через знищення підстанції
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У ніч на вівторок, 16 квітня, у російському місті Брянськ знищили електропідстанцію, яка живила низку військових та промислових об’єктів в регіоні. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки.
Вночі відбулося загоряння на одному з трансформаторів у Брянську. Знищена електропідстанція потужністю 110 кВт заживлювала:
- військову частину №33149, де розташована 29 окрема залізнична бригада ЗС Росії;
- 111 військовий завод, на якому будували російську техніку;
- 192 центральний військовий завод, що постачає залізничну техніку.
«Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата», – повідомили у прес-службі ГУР.
Нагадаємо, 6 квітня ГУР повідомило про підрив нафтопровід для морських танкерів у Ростовській області Росії. Трубопроводом переганяли нафту для танкерів в Азовському морському порту. Розвідники також опублікували відео підриву трубопроводу, внаслідок якого завантаження російських танкерів припинене на невизначений термін.