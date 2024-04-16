Загоряння трансформатора на підстанції спричинило знеструмлення на трьох військових об'єктах Росії

У ніч на вівторок, 16 квітня, у російському місті Брянськ знищили електропідстанцію, яка живила низку військових та промислових об’єктів в регіоні. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки.

Вночі відбулося загоряння на одному з трансформаторів у Брянську. Знищена електропідстанція потужністю 110 кВт заживлювала:

військову частину №33149, де розташована 29 окрема залізнична бригада ЗС Росії;

111 військовий завод, на якому будували російську техніку;

192 центральний військовий завод, що постачає залізничну техніку.

«Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата», – повідомили у прес-службі ГУР.

Нагадаємо, 6 квітня ГУР повідомило про підрив нафтопровід для морських танкерів у Ростовській області Росії. Трубопроводом переганяли нафту для танкерів в Азовському морському порту. Розвідники також опублікували відео підриву трубопроводу, внаслідок якого завантаження російських танкерів припинене на невизначений термін.