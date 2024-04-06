Через підрив трубопроводу припинилося постачання нафти танкерам, розташованим в Азовському порту

У ніч на суботу, 6 квітня, у російській Ростовській області невідомі підірвали трубопровід, який росіяни перекачували нафту. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки.

ГУР показала відео підриву трубопроводу в районі міста Азов, розташованого в Ростовській області. На відео видно момент вибуху на нафтопроводі.

За даними розвідників, трубопроводом здійснювалося перекачування нафти з місцевої нафтобази до російських танкерів. Судна розташовані у припортовій території «Азовського морського порту» – одного з найстаріших портів півдня Росії.

Внаслідок підриву трубопроводу завантаження російських танкерів припинене на невизначений термін. Зазначимо, ГУР не прокоментувало, чи причетне до підриву російського об'єкта.

Нагадаємо, у січні 2024 року партизани підірвали в Мелітополі авто з російськими військовими. Партизани підірвали автомобіль УАЗ Patriot з чотирма російськими військовими, усі вони отримали ушкодження.