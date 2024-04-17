На авіазаводі виробляють бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М

У середу, 17 квітня, українські безпілотники атакували авіазавод імені Сєргєя Горбунова у Казані (Татарстан), на якому виробляють та ремонтують бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

За даними співрозмовників «РБК-Україна», атака на авіазавод у Татарстані – спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що вибухи у Казані пролунали близько 10:00 (за київським часом). У місті лунала повітряна тривога.

Російські Telegram-канали опублікували відео евакуації працівників авіазаводу.

Водночас у Росавіації заявили, що через загрозу атаки БпЛА аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки.

Зазначимо, що Казанський авіаційний завод імені Сєргєя Горбунова – російське авіаційне підприємство, що є філіалом Конструкторського бюро Туполєва. На заводі ім. Горбунова виробляють та ремонтують російські військові літаки, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. За допомогою цих літаків Росія здійснює ракетні атаки на Україну.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року у Татарстані невідомі безпілотники атакували цех зі збірки ударних БПЛА Shahed-136/131, якими росіяни атакують Україну. За інформацією українських ЗМІ, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.