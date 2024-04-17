У середу, 17 квітня, українські безпілотники атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії. Про це повідомили співрозмовники «Української правди» в ГУР.

За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України. Місцеві мешканці пишуть, що звуки вибухів було чутно близько 9:00. Ціллю удару БпЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер». Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 580 кілометрів.

ВЧ 84680 у Ковилкіно на мапах Google

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 «Контейнер» входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС «Контейнер» росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000-2002 роках. Приймальна антенна система РЛС у Ковилкіно складається зі 144 антенно-фідерних щогл заввишки 34 метри та має довжину 1300 метрів і глибину 200 метрів. Дальність виявлення повітряних цілей – понад 3000 км, сектор огляду – 240º.

Про першу атаку на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно повідомлялося 11 квітня. За інформацією ЗМІ, тоді внаслідок атаки пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт. За словами джерела УП, наслідки нинішньої атаки наразі уточнюються.