Раніше на цій території бізнесмен Андрій Завадський організував незаконне розведення свиней

Верховний Суд повернув у власність Львівської громади понад 2 га землі на вул. Смолистій,10 у Брюховичах, де раніше функціонував приватний геріатричний пансіонат «Ренамед». Ділянка понад 10 років перебувала в користуванні фірми, що належить доньці скандального бізнесмена Андрія Завадського.

Як повідомили у п’ятницю, 28 листопада, у юридичному департаменті ЛМР, йдеться про ділянку на вул. Смолистій, 10, яку ще у 2010 році Брюховицька селищна рада передала в оренду під культурно-оздоровчі цілі на 20 років громадянину Польщі Емілю Санакєвічу. І спершу селищна рада намагалася розірвати цей договір, адже землю використовували не за призначенням, та позов до суду щодо цього так і не подали.

«Вже у 2022 році правонаступниця Брюховицької селищної ради – Львівська міська рада – виявила, що тепер право оренди зареєстроване на ТзОВ «Фонтан». Ба більше, зробили це без відома ЛМР та на основі неіснуючих документів», – йдеться в повідомленні департаменту.

Відтак юристи ЛМР звернулися з вимогою скасувати право оренди ділянки за ТзОВ «Фонтан» та повернути її в користування громади. І попри те, що експертиза Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру довела фіктивність документів, суди першої та апеляційної інстанцій ухвалювали рішення на користь ТзОВ «Фонтан».

26 листопада Верховний Суд постановив скасувати попередні рішення, а натомість прийняв нове – про остаточне повернення 2 га землі на вул. Смолистій, 10 у розпорядження Львівської громади.

За даними YouControl, зареєстроване 30 років тому у Львові ТзОВ «Фонтан» займається діяльністю ресторанів та наданням послуг мобільного харчування. Власницею є Роксолана Завадська – донька скандального львівського бізнесмена Андрія Завадського, причетного до кількох незаконних забудов у Брюховичах. На вул. Смолистій, 10 у Брюховичах діяв приватний пансіонат для літніх людей «Ренамед».

Восени 2023 року поблизу пансіонату «Ренамед» за цією адресою стався конфлікт між охоронцем Андрія Завадського та нардепом Миколою Тищенком, після чого Тищенко заявив у поліцію про напад на нього.

Влітку 2025 року мешканці Брюховичів скаржилися, що бізнесмен Завадський організував на згаданій території поруч з житловими будинками самовільне розведення свиней.

Правоохоронці розслідували кримінальне провадження за фактом ймовірної підробки документів при передачі згаданої ділянки в оренду ТзОВ «Фонтан».