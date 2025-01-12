Прокуратура вважає, що відсутність документа сприяє хаотичній забудові селища.

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Галицької окружної прокуратури та зобовʼязав міську раду Львова скерувати на погодження історико-архітектурний опорний план Брюховичів.

Як вказано в матеріалах справи, у 2001 році постановою Кабінету міністрів село Брюховичі внесли до Списку історичних населених місць України. Один із пунктів цього списку передбачає розроблення і затвердження містобудівної науково-проєктної документації, що окреслює межі історичних ареалів. Однак, до цього часу для Брюховичів не розробили і не затвердили історико-архітектурний опорний план. Прокуратура вважає, що відсутність документа сприяє хаотичній забудові селища.

У 2020 році Міністерство зверталося до голови Брюховицької селищної ради листом і наголошувало на необхідності розробити історико-архітектурний опорний план. Однак селищний голова на лист Мінкульту не відповів.

Представники міської ради в суді пояснили, що під час досліджень історичного ареалу Брюховичів не виявили, натомість лише окремі будинки рекомендують внести до переліку унікальної забудови місцевого значення. Міськрада додала, що буде досліджувати селище під час розроблення та затвердження Комплексного плану просторового розвитку території Львівської міської громади. Крім цього, в департаменті просторового розвитку повідомили, що історико-архітектурний опорний план Брюховичів розробили і затвердили у складі генерального плану селища рішенням Брюховицької селищної ради від 26 квітня 2018 року, однак чи погоджували документи потім у Мінкульті – не відомо.

Враховуючи обставини справи, суд визнав протиправною бездіяльність Львівської міської ради та зобовʼязав її скерування на погодження історико-архітектурний опорний план Брюховичів. Це рішення можна оскаржити в апеляції.