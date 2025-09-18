Частина розпайованих лісових ділянок уже забудована котеджами

Шевченківський районний суд Львова відмовився повернути в державну власність ще дві ділянки в Брюховицькому лісі, які незаконно привласнила Брюховицька сільрада та роздала в приватну власність.

Йдеться про дві земельні ділянки по 0,14 га на вул. Ряснянській, фактично у Брюховицькому лісі, які фігурують у схемі про розкрадання 18 га лісу. У 2004 році Брюховицька сільрада, якою керував Іван Сало, незаконно вилучила 19,1 га з землі з лісової зони та віднесла їх до комунальної власності. Хоча за законом на це був потрібен був дозвіл Кабміну. Майже одразу 18 га лісових угідь передали в оренду компаніям «Буддизайн» і «Новобуддизайн», які у 2008 році ці ділянки приватизували та перепродали іншим власниками.

Ділянки розташовані поруч і, за інформацією кадастрової карти, належать Надії та Володимиру Шенгоферам. Раніше ці ділянки входили до більшої, які «Буддизайн» продав ПП «Галицький достаток». Як повідомляло NGL.media, у суді першої інстанції позов прокуратури про витребування ділянки у ПП «Галицький достаток» задовольнили, однак потім його скасували в апеляції. 11 вересня 2013 року Вищий господарський суд залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора.

Окремо прокуратура оскаржувала приватизацію землі новими власниками. Утім 12 вересня суддя Шевченківського райсуду Оксана Федорова у задоволенні позовів прокуратури відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що раніше прокуратура програла ще кілька справ й щодо інших ділянок, приватизованих за цією схемою. Частина цих ділянок уже забудована котеджами. Розпаювання землі оскаржує з єврейська громада Львова, оскільки під час Другої світової війни на цій території фіксували розстріли євреїв.