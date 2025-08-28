Йдеться про ділянку на вул. Широкій, 2 в Брюховичах, де була недобудована школа

Західний апеляційний господарський суд скасував попереднє рішення суду, яким визнано незаконною передачу землі ГО «Асоціація інвалідів захисників Вітчизни "Львівська здравниця"» в Брюховичах. На цій ділянці планують збудувати багатофункціональний комплекс.

Ідеться про ділянку площею 3,46 га на вул. Широкій, 2 у Брюховичах, де була розташована недобудована школа. У жовтні 2020 року Брюховицька селищна рада передала її користування громадській організації «Асоціація інвалідів захисників Вітчизни "Львівська здравниця"». Організація декларувала, що планує збудувати реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак зʼясувалося, що центр реабілітації мав займати лише невелику частину від загальної площі.

Коли Брюховичі увійшли до складу Львівської ОТГ, місто звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження через незаконну передачу землі. Тим часом ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року компанія розпочала будівельні роботи, які вдалось зупинити через суд. За оновленими планами, тут мають збудувати готель, дитсадок і реабілітаційний центр для ветеранів

Місцеві мешканці провели неодноразові пікети проти забудови цієї ділянки, втім підприємство ГО зареєструвало котлован як обʼєкт незавершеного будівництва. У вересні Господарський суд Києва скасував рішення виконавчого комітету селищної ради про надання містобудівних умови та обмежень на відповідне будівництво, а також дозвіл Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) на будівельні роботи. Крім цього, суд скасував право приватної власності ГО на об’єкт незавершеного будівництва. Втім забудовники скасували це рішення в апеляції.

Паралельно міська рада оскаржувала виділення землі. В травні Господарський суд визнав незаконним і скасував рішення Брюховицької селищної ради про передачу землі ГО «Асоціація інвалідів захисників Вітчизни "Львівська здравниця"» та скасував державну реєстрацію права постійного користування цією земельною ділянкою й зобов’язав повернути її у власність міської громади. 26 серпня суддя Західного апеляційного господарського суду Тетяна Бонк це рішення скасувала, тому документи на відведення землі під забудову залишаються чинними.

Ділянка також фігурує в кримінальному провадженні. Проте всі арешти на це майно в межах кримінального розслідування були зняті. Підозру ще нікому не вручали.