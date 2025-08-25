Йдеться про майже 4 га землі біля заповідника «Гряда» в Брюховичах на вул. Лікарській, 25

Верховний Суд відправив справу про приватизацію 4 га заповідника в Брюховичах на повторний розгляд. Селищна рада продала землю в приватну власність компанії «Брюховецький гай», що зараз належить доньці львівського бізнесмена Петра Димінського Анастасії Квятковській. Сама ділянка перебуває в іпотеці іншої доньки Димінського Жанни.

За матеріалами справи, у 1984 році Львівська обласна рада створила заповідник «Гряда» площею 1149 га на базі Брюховицького лісництва. У 2021 році Львівська ОДА затвердила положення про лісовий заказник та передала його в постійне користування ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр».

У 2004 році депутати Брюховицької селищної ради за зверненням ДЛО «Львівліс» вилучили ділянку площею 4,76 га на вул. Лікарській, 25, біля астрономічної обсерваторії, з лісового фонду заповідника та віднесли до земель рекреаційного призначення, що дозволяє забудувати ділянку, наприклад, відпочинковими комплексами. На той час на ділянці були розташовані приміщення колишнього табору «Ластівка». У 2008 році селищна рада віднесла ділянку до земель селища громадської та житлової забудови.

У 2013 році Регіональне відділення ФДМУ у Львівській області продало майно колишнього табору ТзОВ «Брюховецький гай» без конкурентної процедури і за заниженою на 1 млн грн ціною, а у 2016 році, за згодою депутатів селищної ради, компанія оформила під приватизованим майном землю в оренду до 2021 року.

Однак уже у 2017 році ТзОВ «Брюховецький гай» за 9 млн грн придбало у Брюховицької селищної ради спірну ділянку для створення реабілітаційного центру та садово-паркового комплексу. У 2020 році ТзОВ «Брюховецький гай» передало спірну ділянку на вул. Лікарській, 25 в іпотеку доньці львівського бізнесмена Петра Димінського Жанні Димінській.

Прокуратура вважає приватизацію землі незаконною та звернулась в суд з проханням повернути її до земель лісового фонду, передавши на баланс Львівської ОДА. Однак у 2024 році Господарський суд, а згодом і Західний апеляційний господарський суд у задоволенні позову прокуратури відмовили, зазначивши, що прокурори обрали неефективний спосіб захисту. Натомість Верховий Суд відправив справу на повторний розгляд.

ТзОВ «Брюховецький гай» зареєстроване у 2008 році. Першим власником компанії був Василь Біль, який колись був серед засновників ТОВ «Редакція газети “За вільну Україну”». У 2011 році власником і керівником «Брюховецький Гай» став Юрій Коротиш, екс-гендиректор ФК «Карпати», що тоді належав бізнесмену Петру Димінському. Сам бізнесмен жив неподалік колишнього на вул. Новій. Зараз же він переховується за кордоном, через звинувачення у смертельній ДТП. Із грудня 2024 року фірма на 99% належить Анастасії Квятковській – ще одній доньці Петра Димінського.