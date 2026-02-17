Тендер стосується капремонту одного з корпусів Мукачівського центру профтехосвіти

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЗЖ) провів тендер на ремонт одного з корпусів підрозділу у Мукачеві, переможцем якого стало ПП «Віндекор». За підрахунками NGL.media, компанія запропонувала провести роботи за завищеними цінами на понад 1 млн грн.

Угода передбачає, що до 30 листопада цього року ПП «Віндекор» має виконати капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів і покрівлі одного з корпусів Мукачівського центру профтехосвіти, який є структурним підрозділом ЛДУ БЗЖ. Загалом на витратні матеріали для ремонту «Віндекор» передбачив майже 11,1 млн грн без врахування доставки.

Журналісти стверджують, що аналіз кошторису свідчить про завищення вартості окремих матеріалів, що може призвести до переплати більше мільйона гривень.

Приклади переплати

Представниця університету запевнила, що навчальний заклад готовий ініціювати внесення змін до договору – у разі підтвердження фактів використання матеріалів, ціна на які вищі середньоринкових.

Власницею ужгородського ПП «Віндекор» вказана Вікторія Цімбота. Контракт з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності може стати для компанії першим після дворічної перерви участі в публічних закупівлях.