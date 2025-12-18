Будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу госпіталю в Клевані триває з 2023 року

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА уклав договір із приватним підприємством «Модена» на продовження будівництва нового корпусу обласного госпіталю ветеранів війни в смт Клевань. Вартість робіт становить понад 158 млн грн. Проте, як повідомило 16 грудня видання «Наші гроші», лише на закупівлі обладнання можлива переплата сягає 12 млн грн.

Тендер відбувся 4 грудня на сайті державних закупівель Prozorro. Проєкт фінансується в межах програми Ukraine Facility за підтримки Європейського Союзу. ПП «Модена» отримало підряд без конкуренції, запропонувавши ціну, яка була на 81 млн грн нижчою за очікувану. Завершити роботи за договором планують до кінця грудня.

Будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» у Клевані триває з 2023 року. За цей час із ПП «Модена» уклали чотири договори на загальну суму 1,33 млрд грн. За даними порталу Spending, станом на грудень за виконані роботи на об’єкті вже сплатили понад 913 млн грн.

Як зазначає видання «Наші гроші», у кошторисі нового договору зафіксовані суттєво завищені ціни на окремі позиції. Йдеться, зокрема, про електронні замки для персональних шаф, фасадні та сендвіч-панелі, а також медичне обладнання для кабінету МРТ. Аналоги цих товарів на ринку коштують у кілька разів дешевше, тож можлива переплата може сягнути близько 12 млн грн.

Також журналісти звернули увагу на розрахунки заробітних плат у кошторисі. За їхніми оцінками, фактичні витрати на оплату праці будівельників можуть бути значно вищими, ніж закладено в документації. Це, припускають автори розслідування, може компенсуватися шляхом завищення вартості матеріалів.

Додамо, що приватне підприємство «Модена» зареєстроване в селі Олександрія Рівненської області. Власником і керівником компанії є рівнянин Олександр Кучерук. З 2017 року підприємство отримало державних підрядів на понад 2,2 млрд грн, найбільше – від нинішнього замовника.