У медзаклад закупили обладнання для роботизованої реабілітації

На Рівненщині створюють перший в Україні Центр реабілітації для пацієнтів зі спінальними травмами. Тут лікуватимуть українських захисників, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Крім того, у медзакладі готуватимуть реабілітологів

Про створення Центру повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я в вівторок, 24 січня. Зазначається, що заклад функціонуватиме на базі Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни, що у селищі Клевань. Його роботу підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я та уряд Британії.

«Наразі кількість місць в шпиталі розширена вдвічі, а також встановлено нове медичне обладнання для роботизованої реабілітації. Це системи для відновлення навичок ходи, розробки нижніх та верхніх кінцівок. Перший такий комплект в Україні придбано за кошти державного бюджету», – йдеться у повідомленні. Сумарно медзаклад має сто ліжок.

В госпіталі уже працює команда ВООЗ з багатьох країн світу: Індії, Канади, Австралії, Британії, Швеції, Норвегії. Фахівці допомагають у лікуванні та реабілітації українських захисників та навчають працівників госпіталю світовим методам реабілітації наслідків спінальної травми.