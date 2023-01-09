Хірурги видалили з тіла бійця ЗСУ нерозірвану гранату
Під час операції поруч з хірургом були два сапери
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Операція пройшла успішно, боєць зараз проходить реабілітацію
Українські військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. На операції поруч з хірургами були два сапери, повідомило 9 січня командування медичних сил ЗСУ.
Хірурги видалили гранату у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.
На щастя, граната ВОГ у тілі бійця не розірвалася
«Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент», – сказано у повідомленні.
Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.
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