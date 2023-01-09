Операція пройшла успішно, боєць зараз проходить реабілітацію

Українські військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. На операції поруч з хірургами були два сапери, повідомило 9 січня командування медичних сил ЗСУ.

Хірурги видалили гранату у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

На щастя, граната ВОГ у тілі бійця не розірвалася

«Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент», – сказано у повідомленні.

Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.