Хірурги оперували лише людей, яким терміново потрібна була допомога рятували людей, які

Через перебої зі світлом, які виникли після чергового ракетного удару, лікарні Першого медоб’єднання Львова з самого ранку працювали на генераторах. Планові операції скасували, але змогли допомогти тим, хто потребував невідкладного оперативного втручання. У лікарнях провели низку операцій, повідомили в медоб’єднанні.

У лікарні св. Пантелеймона трансплантологам вдалося завершити пересадку печінки від посмертного донора. Це вже п’ята операція, яку команда спеціалістів лікарні провела самостійно, без допомоги колег з Києва. В іншій операційній у цей час оперували захисника, якого доправили до медзакладу з Бахмута.

У лікарні св. Миколая врятували 15-річну дівчину, яка через кровотечу втратила півлітри крові, а також прооперували 4-річну дитину із перелом великогомілкової кістки та вагітну з апендицитом. І допомогли з’явитися на світ немовляті.

Маля народилося під час ракетних ударів по Львову

А спеціалісти лікарні св. Луки врятували пацієнта з транзиторною ішемічною атакою.

Живлення у медзакладах уже відновлено і вони працюють у звичному режимі.