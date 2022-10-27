На першому етапі планують створити 6 центрів, розрахованих на 150 місць. Стартували зі Львова

Капітальний ремонт приміщень та закупівлю сучасного спеціалізованого обладнання для реабілітаційного відділення лікарні Святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня) профінансує Фонд Віктора Пінчука у межах національного проекту RECOVERY. Завдяки цьому тут облаштують додаткових 30 ліжок, зали для фізичної реабілітації та фізіотерапії, кабінети ерготерапії. Відповідний меморандум між «Фондом Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» та лікарнею підписали у четвер, 27 жовтня.

«Інвестиції, які зробить Фонд, дуже швидко будуть конвертовані в реальні ліжка і обладнання, і тисячі українців отримають новий шанс на повноцінне життя», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Проект RECOVERY, який започаткували Віктор та Олена Пінчуки, передбачає створення в Україні національної мережі центрів реабілітації, допомогу в протезуванні та лікуванні важкопоранених. На першому етапі буде створено 6 центрів, розрахованих на 150 місць, на базі медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях.

У лікарні св. Луки проект передбачає ремонт приміщень під нове реабілітаційне відділення, загальною площею 800 м2. Це додатково 30 ліжок, зали для фізичної реабілітації та фізіотерапії, кабінети ерготерапії та все необхідне реабілітаційне обладнання.

«Пацієнтів, яким потрібна реабілітація, з кожним тижнем стає все більше – як цивільних, так і військових. Ми хочемо розширити ліжковий фонд, збільшити площі залів, у яких ми надаємо послуги з терапії, хочемо відкрити зал ерготерапії і ще два зали фізичної терапії. Адже ми допомагаємо пацієнтам, які мають мінно-вибухові травми, різні травми хребта, травми спинного мозку чи черепно-мозкові травми, ураження нервової системи – тобто це пацієнти у дуже важкому стані», – повідомив завідувач відділення реабілітації лікарні Ігор Кошівка.