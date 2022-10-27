Операція тривала 8, 5 годин і завершилася успішно

Патологія, з якою 68-річного мешканця Новояворівська госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні, зустрічається вкрай рідко. Утім, це був не єдиний грізний діагноз, з яким чоловік потрапив на операційний стіл. Та з усіма викликами, що виникала в операційній, судинні хірурги справилися, пацієнт готується до виписки з лікарні.

***

Уранці 68-річний Василь Г. планував піти до лісу по гриби. Він відчував легкий біль у попереку, але думав, що погано спав і після зарядки все минеться. Та не минулося, біль наростав. Похід до лісу чоловік вирішив відкласти. Через три години біль став просто нестерпний, підвищився тиск і чоловік попросив доньку викликати «швидку».

Чоловік і не підозрював, що його організм повний несподіванок. До цього випадку йому нічого особливо не дошкуляло, він був активний, щодня робив зарядку з гантелями.

УЗД, яку провели в лікарні Новояворівська, показала, що у хворого розірвалася аневризма черевного відділу аорти. Його відразу скерували до судинних хірургів обласної лікарні.

Команда лікарів, які оперували пацієнта (зліва направо): анестезіолог Роман Михайльчук, професор Ігор Кобза, доцент Роман Трутяк і судинний хірург Олег Щепітко

Тут вирішили ретельніше обстежити пацієнта і скерували на комп’ютерну томографію (КТ). З результатами КТ черговий лікарі і прийшов за порадою до судинного хірурга, професора Ігоря Кобзи.

Аневризма у діаметрі була майже у шість разів більша за аорту

Аневризма черевного відділу аорти була дуже велика, понад 11 см. Якщо аорта у черевному відділі в діаметрі має 2 см, то аневризма мала понад 11 см, тобто була майже у шість разів більша. Вона розірвалася в одному місці, але ще не встигла утворитися гематома.

Але це далекр не всі «сюрпризи», які виявили на КТ. Величезних розмірів аневризму виявили і у воротах лівої нирки. За словами лікарів, це надзвичайно рідкісна патологія, її діагностують лише у 0,09% людей, яким проводять ангіографію ниркових судин. У 2021 році італійські хірурги повідомили, що у двох центрах Італії прооперували дев’ять пацієнтів з таким діагнозом. Вони підрахували, що у світовій медичній літературі описано лише 355 таких випадків.

Професор Ігор Кобза повідомив, що судинні хірурги Львова не вперше зіткнулися з цією патологією.

«Це був наш 13 пацієнт за останні 20 років з таким рідкісним діагнозом. Але вперше ми оперували хворого, у якого окрім рідкісної патології, був одночасно й розрив аневризми великих розмірів черевного відділу аорти», – каже Ігор Кобза.

Пацієнта терміново почали готувати до операції. До складу операційної бригади, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги доцент Роман Трутяк, Олег Щепітко, курсант Катерина Селюк, анестезіолог Роман Михальчук, анестезистка Ольга Ганас і операційна сестра Надія Кулеба.

Операція тривала 8,5 годин. Спершу хірурги висікли аневризму аорти, а також забрали дві аневризми клубових артерій, а тоді взялися за аневризму у воротах нирки. Це була найскладніша частина операції. Аневризма у воротах нирки захопила три судини – верхню дольову, середню дольову і нижню дольову. Вони мають по 1,5 мм і їх треба було позшивати.

Пацієнту провели аутотрансплантацію нирки

За словами Ігоря Кобзи, видалити аневризму і позшивати судини в середині організму було нереально. Тому було прийнято рішення провести аутотрансплантацію. Тобто всі судини, які йдуть до нирки, судинні хірурги відсікли, нирку вийняли, заморозили, тоді висікли аневризму, зробили реконструкцію судини, а тоді нирку повернули на місце, а судини зшили. Заодно забрали і велику кисту нирки. Це була унікальна операція і вона завершилася успішно.

ZAXID.NET зустрівся з пацієнтом, коли його з реанімації уже перевели у палату. Пан Василь був у доброму гуморі і навіть жартував. Розповів, що друзі зателефонували і повідомили, що у лісі пішли гливи й просили поквапитися з випискою, аби їх не пропустити. І вже серйозно додає, що обов’язково піде ще по гриби, але вже наступного сезону. Наприкінці цього тижня його планують виписати з лікарні додому.