Галицький районний суд Львова закрив кримінальну справу щодо екс-очільниці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги Лариси Спаської. Її підозрювали у службовій недбалості, яка призвела до втрати близько 500 стародруків. Згубу стародруків з львівського музею називали найбільшою в історії України. Про закриття кримінальної справи повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів».

Музей мистецтва староукраїнської книги входить до Львівської національної галереї мистецтв. У 2017 році директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 500 музейних експонатів, частина з яких була підмінена. Збитки Львівській національній галереї мистецтв в 2017 році оцінили у 63 млн грн. У кримінальному провадженні сума збитків суттєво зменшилась і становила 5,8 млн грн.

Пропажу стародруків з Львівської галереї мистецтв називали найбільшою в історії України. Серед зниклих стародруків є один із двох примірників «Апостола» Івана Федоровича, який датується 1574 роком, його ж «Біблія» та інші раритети.

У липні 2021 року Ларисі Спаській повідомили про підозру у розтраті майна. Також у рамках досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на 5,8 млн грн, а суд наклав арешт на її квартиру. Тоді директор галереї мистецтв Тарас Возняк розповідав, що за 5 років судмедекспертиза оцінила лише 4 з 521 зниклого стародруки.

Обвинувальний акт проти Лариси Спаської прокуратура скерувала до суду 31 серпня 2022 року. На той час, попри розслідування, яке тривало з початку 2017 року, слідству не вдалося встановити нічого. Ні час зникнення книг, ні їхнє місцезнаходження. Жодної зниклої книги не вдалося повернути. І не вдалося довести чиюсь вину.

Вже 3 січня 2023 року остаточно збіг строк давності. Цим скористався захист обвинуваченої та наполягав на закритті кримінального провадження.

«Попри те, що кримінальне провадження закрили через строки давності, це не означає, що обвинувачену визнано невинною. Просто закінчився термін, за яким можна її притягнути до кримінальної відповідальності», – сказала журналістам «Наших грошей. Львів» речниця Львівської обласної прокуратури.