Вкрадені з Львівської національної галереї мистецтв стародруки оцінили у ₴63 млн

Тарас Возняк повідомив, що вартість зниклик стародруків перевищує 63 млн грн

У Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького завершили оцінку вартості стародруків, зниклих із фондів «Музею книгодрукування». Загалом у музеї недорахувалися 459 експонатів на понад 63 млн грн.

«Звірку провело 17 незалежних комісій. Результати виявилися, на жаль, жахливими. В фондах не виявилося пів тисячі цінних музейних предметів. За результатами звірки відкрито чотири досудові розслідування. Фондово-закупівельна комісія, на прохання слідчих, оцінила величину втрат, яка в сумі складає 63,12 млн грн», - повідомив директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк.

Встановлено, що зникли 98 кириличних стародруків. Серед них було шість особливо цінних книг. Йдеться, про «Апостол», виданий Іваном Федоровичем у 1574 році у Львові. Його вартість оцінили у 10 млн грн. Також не виявили «Євангеліє», видане у Вільнюсі Святодухівським братством у 1575 році, що оцінене у 9 млн грн, та два примірник цієї книги, видані там же у 1600 році, оцінені у 1,5 млн грн кожне. Не дорахувалися також двох «Мінай Святкових», надрукованих у видавництві Києво-Печерської лаври у 1619 році, вартістю 2 і 1,9 млн грн.

Під час звірки не виявили також 117 латинських стародруків. Зокрема, недорахувалися двотомника «Paraphraseon D.Erasmi Roterodami in Novum Testamentum: videlicet in quatuor Evangelia & Acta apostolorum», виданого у Базелі у 1523-32 роках, його вартість оцінили у 4 млн грн. Також не виявили «Catholicus Catechismus: Universis Ecclesiastis non modo profuturi, sed & pernecessarii», авторства Nausea F., виданого у Антверпені у 1544 році, його оцінили у 3,5 млн грн.

Крім цього, виявили зникнення інших 244 експонати, серед яких поштівки, журнали, театральні афіші, українські книги дорадянського періоду та інше.

Таврас Возняк також повідомив, що є підозра на підміну деяких музейних предметів їхніми копіями. Один із них досліджується у межах досудового розслідування. За словами Возняка, у подальшому буде проводитися дослідження автентичності музейних предметів.

Нагадаємо, зникнення стародруків із фондів «Музею книгодрукування» Львівської національної галереї мистецтв виявили на початку 2017 року. Пізніше з’ясувалося, що з фондів галереї зникли й інші експонати, серед яких картини, скульптури, меблі, цінні монети. Відтак у фондах галереї провели масштабну ревізію. Розслідуванням цієї справи займається поліція.