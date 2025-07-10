Володимир Зеленський на зустрічі Євроради 19 грудня 2024 року

Європейська комісія звільнила перекладачку, яка наприкінці 2024 року на закритій зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським робила нотатки. Робити будь-які записи на закритих зустрічах політиків є безпековим порушенням, повідомило 9 липня Politico.

У коментарі виданню Єврокомісія підтвердила, що вжила заходів щодо інциденту з нотатками під час засідання Європейської ради 19 грудня 2024 року. Тоді на засіданні взяли участь глави європейських країн та Володимир Зеленський. Члени засідання обговорювали питання надання Україні додаткової військової допомоги. Окрім перекладачів та політиків у приміщенні нікого не було.

«Ведення письмових нотаток на делікатних засіданнях, де обговорюються такі питання, як оборона та безпека, заборонено кодексом поведінки Комісії. Ці правила були запроваджені у відповідь на побоювання щодо потенційного шпигунства та випадкової передачі інформації ворожим державам, таким як Росія», – повідомило Politico.

Перекладачку, яка робила нотатки, помітили її чеські колеги. ЇЇ негайно вивели працівники служби безпеки, конфіскувавши записи. Того ж дня розпочали внутрішнє розслідування, та відкликали акредитацію перекладачки.

Результати внутрішнього розслідування передали бельгійській владі – вона має визначити, чи продовжувати розслідування, а також чи є дії перекладачки частиною російської шпигунської операції.

Французьке видання Le Monde повідомило, що перекладачка народилася в російській родині й разом зі своєю сестрою, яка також працювала перекладачкою, проживала в Україні. Близько 20 років вони працювали фрилансерками в Єврокомісії, НАТО, французьких Міноборони та МЗС.

Раніше українські посольства у Франції та Бельгії не дозволяли перекладачці відвідувати заходи, коли приїжджає Володимир Зеленський. Це аргументували там, що жінка підтримує професійні стосунки з російськими чиновниками.

Сама перекладачка в коментарі Le Monde заявила, що «дуже здивована» реакцією на «таке незначне питання». За словами жінки, сталося непорозуміння. Крім того, вона відмовилася коментувати незаконне нотування під час зустрічі, пояснивши це тим, що її робота засекречена.

Станом на 9 липня перекладачку офіційно не виключили зі списків перекладачів у постійному представництві Франції в Брюсселі, французьких міністерств та НАТО.