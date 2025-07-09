За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією

У Києві контррозвідники Служби безпеки України затримали двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти до КНР секретну документацію про український ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун». Про це повідомили в пресцентрі СБУ 9 липня.

За даними слідчих, один з китайських шпигунів – 24-річний колишній студент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший затриманий – батько студента. Чоловік постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб координувати агентурну роботу свого сина.

Зазначається, що 24-річний китаєць мав здобути технічну документацію щодо виробництва берегового ракетного комплексу «Нептун». Для цього він намагався завербувати українця, дотичного до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

СБУ викрила китайського шпигуна на початку його розвіддіяльності, й затримала під час передачі йому таємних документів.

Після цього правоохоронці затримали батька агента, який мав передати секретні відомості про українську військову розробку спецслужбам КНР.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У відомстві зазначають, що ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» – унікальне озброєння українських Сил оборони, призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з «Нептуна» було знищено флагман чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва».

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року ЗСУ завдали ракетного удару з берегового комплексу «Нептун» по російському ракетному крейсеру, внаслідок чого той потонув. Унаслідок українського удару загинули понад 450 російських військових разом з капітаном Антоном Купріним.

Береговий ракетний комплекс «Нептун» – розробка українського КБ «Луч» та низки інших підприємств Укроборонпрому. «Нептун» оснащено крилатими ракетами Р-360, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км. Прийнятий на озброєння ЗСУ у серпні 2020 року. Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини – 150 кг, швидкість близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль – від 3 до 10 м.