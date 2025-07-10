Кияни зійдуться з екскомандою Артема Довбика

У четвер, 10 липня, «Динамо» на літньому зборі в Австрії проведе свій третій спаринг. Суперником команди Олександра Шовковського стане чотириразовий чемпіон Данії – «Мітьюлланд». Зустріч відбудеться о 17:00 за київським часом.

У перших двох матчах кияни з різним результатом зіграли проти угорської «Кішварди». У першій зустрічі «біло-сині» сенсаційно програли з рахунком 0:2, а за декілька днів взяли впевнений реванш (3:0).

«Мітьюлланд» минулого сезону фінішував у данській Суперлізі на другій сходинці, а в розіграші національного Кубка зупинився на стадії 1/8 фіналу, поступившись «Брондбю». Команда протягом літньої підготовки вже провела два спаринги з представниками данської Суперліги: спочатку перемогла «Сількеборг» (2:0), а згодом дотисла «Раннерс» (3:2). Спаринг з «Динамо» стане для підопічних Томаса Томасберга першим на зборах в Австрії.

Раніше клуби між собою жодного разу не перетиналися, однак з 2018-го по 2024-й роки за «Динамо» виступав півзахисник Міккел Дуелунд, який перейшов до київської команди саме з «Мітьюлланда». Також за данців свого часу виступав форвард збірної України Артем Довбик.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 2,09, тоді як успіх данців оцінюють у 2,97. Ціна нічиєї – 3,75. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,54, тоді як тотал менше 2,5 – 2,28.

Де дивитися товариський матч між «Динамо» та «Мітьюлландом»

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі «Динамо».

Нагадаємо, на зборах в Австрії у «Динамо», окрім матчу з «Мітьюлландом», заплановані також спаринги англійським «Вест Бромвічем» (11 липня) та хорватським «Осієком» (16 липня).

Свій перший офіційний матч нового сезону «Динамо» зіграє 22 або 23 липня. Тоді підопічні Олександра Шовковського проведуть стартовий поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де суперником буде переможець пари «Жальгіріс» – «Хамрун Спартанс».