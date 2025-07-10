«Помаранчево-чорні» вперше в історії зіграють з командою з Тампере

У четвер, 10 липня, «Шахтар» розпочне свій шлях у єврокубках. У першому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26 донеччани зійдуться з фінським «Ільвесом». Поєдинок відбудеться у Любляні на стадіоні Стожице і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

«Шахтар» перед стартом в Лізі Європи (куди потрапив завдяки виграшу Кубка України) провів навчально-тренувальний збір у Словенії, під час якого зіграв два контрольні матчі. У першому підопічні Арди Турана перемогли хорватську Горицю (1:0), а в другому розписали бойову нічию з чеським «Словацко» (1:1).

«Ільвес» минулого сезону фінішував у чемпіонаті Фінляндії на другій сходинці. Нині команда після 15-ти турів йде у турнірній таблиці третьою, відстаючи від першого місця на одне очко. Раніше суперники між собою ніколи не грали.

Нагадаємо, переможець двоматчевого протистояння вийде до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким «Бешикташем». Команда, яка програє, продовжить виступ у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де її суперником стане нідерландський АЗ з Алкмаара.

FAVBET безапеляційним фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,25, тоді як успіх фінів оцінюють у 16,50. Нічия котирується в 6,90. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,44, тоді як тотал менше 2,5 – 2,76.

Найбільше голів у «Шахтаря» чекають від Георгія Судакова (1,50), Артема Бондаренка (1,60), Егіналдо та Кевіна (обидва по 1,80). В «Ільвесі» можуть відзначитись Аделеке Акіньємі та Маріус Содербек (обидва по 5,00).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Шахтарем» та «Ільвесом»

У прямому ефірі матч в Україні транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO).