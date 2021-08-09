У львівському Музеї книги виявили зникнення понад 400 стародруків ще у 2017 році

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич наклав арешт на квартиру, яка належить екс-завідуючій відділу Музею мистецтва староукраїнської книги Львівської національної галереї мистецтв. Ларису Спаську підозрюють в тому, що вона допустила порушення посадових обов`язків, що призвело до втрати стародруків. Про це повідомили «Наші Гроші. Львів» з посиланням на відповідну ухвалу суду.

Нагадаємо, ще у 2017 році директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних експонатів, частина з яких була підмінена. Поліція тоді почала розслідування, яке триває досі. Збитки Львівській національній галереї мистецтв в 2017 році оцінили у 63 млн грн. Втім зараз у кримінальному провадженні сума збитків суттєво зменшилась і становить 5,8 млн грн.

29 липня 2021 року тодішній завідувачці відділом Музею мистецтва староукраїнської книги Ларисі Спаській повідомили про підозру у розтраті майна. Також у рамках досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на 5,8 млн грн. А 4 серпня суддя Личаківського районного суду Сергій Гирич наклав арешт на квартиру Лариси Спаської «з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Нагадаємо, що з Музею мистецтва староукраїнської книги зникли 459 експонатів, серед яких 98 кириличних стародруків. Серед них було шість особливо цінних книг, зокрема, «Апостол» Івана Федоровича, «Євангеліє», видане у Вільнюсі Святодухівським братством у 1575 році, та два примірник цієї книги, видані там же у 1600 році. Не дорахувалися також двох «Мінай Святкових», надрукованих у видавництві Києво-Печерської лаври у 1619 році.

Лариса Спаська до 2017 року очолювала Музей мистецтва староукраїнської книги, який входить до складу Львівської національної галереї мистецств. Після приходу на посаду керівника галереї Тараса Возняка і виявлення численних фактів зникнення стародруків, Спаську звільнили.