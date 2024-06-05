Прикраси після повної експертизи передадуть у музейну колекцію

Київські митники затримали посилку, яку мешканець Чернігівщини відправляв до США. У ній було 75 предметів археології, найдавніші з яких датуються V століттям до нашої ери. Серед них – прикраси, амулети, хрестики та інші речі, повідомили у Київській митниці 5 червня.

Речі з посилки скерували на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці визначили, що всі предмети є автентичними, їх визнали культурною цінністю. Серед них:

бронзові підвіски-амулети – зразки підгірцівської культури (V-III ст. до н.е.);

прикраси черняхівської культури (ІІІ-початок V ст.);

прикраси, натільні хрести та іконки Русі домонгольської доби (Х-ХІІІ ст.),

автентичний зразок західноєвропейського торгівельного інвентарю – свинцева товарна двостулкова пломба періоду пізнього Середньовіччя (XV-XVII ст.).

Всі вилучені зразки поки зберігають на складі митниці. Згодом їх передадуть в музей. Зазначимо, предмети археології не можна продавати, колекціонувати у приватних збірках та вивозити за межі України. Кожну випадкову чи невипадкову знахідку слід передати в музейний фонд.