Ківерцівський райсуд призначив 34 тис. грн штрафу майстрові лісу, який нелегально продавав деревину. Про незаконну діяльність лісівника правоохоронні органи повідомив покупець. У серпні 2021 року він звернувся до Олександра Сороки з проханням придбати деревину, на що той запропонував йому в обхід аукціону та будь-яких угод купити кругляк сосни за ціною 1,5 тис. грн за один м3. Слідством зафіксовано два епізоди з продажу, після другого чоловіка затримали. Суд визнав його винним у отриманні хабара та заборонив протягом трьох років обіймати посади в правоохоронних органах.

Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду від 21 січня, 12 серпня 2021 року до майстра лісу Сокиричівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Олександра Сороки звернувся чоловік, який хотів купити деревину для особистих потреб. «Використовуючи своє службове становище, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди від [покупця] за відпуск лісопродукції в обхід встановленому порядку відпуску деревини, поза аукціоном та укладенням договору на відпуск лісопродукції, висловив прохання щодо передачі йому особисто грошових коштів з розрахунку 1500 грн. за один метр кубічний лісодеревини», – йдеться у матеріалах справи.

Покупець нібито погодився на такі умови, але насправді він звернувся з цією інформацією до правоохоронців. В подальшому він діяв за їхніми вказівками.

Відтак 2 вересня, перебуваючи на стоянці великогабаритних автомобілів в селі Тростянець, лісівник отримав від чоловіка 15 тис. грн за 10 м3 кругляка сосни. Ввечері цього ж дня покупець прибув на територію закинутої ферми у селі Хопнів, де йому відвантажили деревину.

Слідством зафіксований ще один епізод нелегального продажу деревини. Зокрема, 12 жовтня лісівник повідомив цьому ж покупцю, що може відвантажити йому деревину за такою ж схемою, як це було зроблено раніше. Цього дня за 14,5 тис. грн він відвантажив йому 8,5 м3 кругляка сосни, після чого майстра лісу затримали правоохоронці.

Згодом обвинувачений підписав з прокурором заяву про винуватість. Згідно з нею, Олександр Сорока визнав себе винним у порушенні ч.1 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суддя Світлана Поліщук затвердила цю угоду та призначила йому 34 тис. грн штрафу. Також чоловіка на три роки позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах. Нелегально продану деревину суддя постановила конфіскувати в дохід держави.