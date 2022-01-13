Трагедія сталася в лісі поблизу села Більче-Золоте

В лісі поблизу села Більче-Золоте Борщівського району загинув 35-річний працівник лісового господарства. Під час обрізки дерев на чоловіка впав стовбур. Від сильного удару лісоруб отримав тяжкі травми і помер.

Нещасний випадок трапився близько 13:15 в середу, 12 січня. Співробітники лісового господарства зателефонували на швидку допомогу та до працівників поліції. Медики лише констатували смерть загиблого.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що в ході планової рубки насаджень під час валки дерев стовбур впав на 35-річного лісоруба. Від отриманих травм чоловік помер. Виїхавши на місце події, поліцейські оглянули територію, де сталася подія, опитали очевидців. Зі слів колег загиблого, молодий чоловік уже тривалий час працював у лісовому господарстві, був досвідченим лісорубом», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Триває досудове розслідування.

Своє розслідування також розпочали в головному управлінні Держпраці в Тернопільській області.