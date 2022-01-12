Хлопця

У Івано-Франківську випадкові перехожі врятували хлопця, який провалився під кригу на «німецькому» озері у мікрорайоні Пасічна. Чоловік, який був на березі озера, дістав з автомобіля мотузку та кинув її хлопцю, що тонув, повідомили в прес-службі ДСНС України у Івано-Франківській області.

Повідомлення про те, що на «німецькому» озері у Івано-Франківську тоне людина рятувальники отримали о 16:09 у середу, 12 січня. «До прибуття рятувальників, чоловіка з води витягнув місцевий мешканець, який перебував на березі водойми. Чоловік не розгубився, а взяв з машини мотузку, та кинув хлопцю, що тонув», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС України у Івано-Франківській області.

Речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христини Перцович повідомила «Суспільному», що ймовірно хлопець захотів скоротити шлях і пішов через замерзле озеро. За її словами хлопця витягнули з води приблизно за п'ять хвилин.