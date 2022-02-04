Кузьміних оголосили в розшук через систематичну неявку на виклики правоохоронних органів

Народний депутат Сергій Кузьміних, якого викрили на отриманні 558 тис. грн хабаря, заявив, що не переховується від НАБУ.

«Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях», – йдеться у дописі депутата у Facebook.

За словами депутата, його адвокат Лариса Криворучко щодня надає інформацію на електронну адресу НАБУ. Утім ні він, ні його захисниця не отримували повістку.

«Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти, що відбулось, і відстоювати свою позицію в суді», – додав Кузьміних.

Як інформував ZAXID.NET, 28 січня детективи НАБУ викрили на хабарі в 558 тис. грн. За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Сам депутат звернувся до голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк та Арахамії з проханням про тимчасове виключення зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведена його невинуватість.

Депутат уже набув статусу підозрюваного і має прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою. Однак, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Кузьміних проігнорував три виклики на заплановані слідчі дії.

Напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило Кузьміних в розшук через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.