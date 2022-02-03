Нардепа від «Слуги народу» Сергія Кузьміних викрили на хабарі у 558 тис. грн

Національне антикорупційне бюро 3 лютого оголосило у розшук нардепа від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у 558 тис. грн. Як повідомляє НАБУ, він систематично не приходить на допити, а також відсутній за місцем проживання.

Адвокатка нардепа 31 січня повідомила слідчим, що Кузьміних перебуває у медзакладі та на виклик не прибуде. Однак, депутат та його захист відмовилися повідомити слідство де саме він начебто перебуває. НАБУ розцінює це як переховування від слідства, що є підставою для оголошення нардепа у розшук.

Увечері 28 січня детективи НАБУ викрили народного депутата від партії «Слуга народу» Сергія Кузьміних на отриманні 558 тис. грн хабаря за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних. 2 лютого стало відомо, що Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі «Слуги народу»

Сергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він є братом захисника Донецького аеропорту Олега Кузьміних, який у 2015 році був командиром батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він разом зі своїми бійцями-«кіборгами» потрапив у полон до бойовиків після падіння Донецького аеропорту.

У червні 2017 року повідомлялося, що Олег і Сергій у Житомирі створили благодійний фонд та «Реабілітаційний центр братів Кузьміних» для ветеранів АТО, передусім з ушкодженнями опорно-рухового апарату.