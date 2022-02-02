Народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його із фракції на період слідства. Про це в середу, 2 лютого, повідомила речниця партії Юлія Палійчук. Раніше Кузьміних викрили на хабарі, але він ховається від слідства в лікарні.

«Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії “Слуга народу” Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року. В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку», – написала Палійчук у Telegram.

Вона повідомила, що заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.

Сергія Кузьміних викрили на хабарі 28 січня. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що він отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

1 лютого НАБУ повідомило, що Кузьміних заховався від слідства в лікарні та ігнорує виклики на допити.