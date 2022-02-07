Нардепа Сергія Кузьміних раніше викрили на отриманні хабаря у розмірі 558 тис. грн

Національне антикорупційне бюро затримало нардепа від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у 558 тис. грн. Раніше його оголосили у розшук, оскільки він не приходив на допити та постійно був відсутній удома.

Про затримання НАБУ повідомило 7 лютого. Бюро не розкриває ім’я нардепа, однак, ймовірно, йдеться саме про Сергія Кузьміних. Йому мають вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук 3 лютого. Мовляв, той систематично не приходить на допити, а також відсутній за місцем проживання. Адвокатка нардепа раніше заявляла, що її підзахисний перебуває у медзакладі, однак у якому саме вона повідомити відмовилася.

Що передувало

Народного депутата від партії «Слуга народу» Сергія Кузьміних детективи НАБУ викрили на отриманні 558 тис. грн хабаря увечері 28 січня. Гроші він мав отримати нібито за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Вже 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних, а 2 лютого стало відомо, що він попросив тимчасово виключити його зі «Слуги народу».

Сергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він є братом захисника Донецького аеропорту Олега Кузьміних, який у 2015 році був командиром батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він разом зі своїми бійцями-«кіборгами» потрапив у полон до бойовиків після падіння Донецького аеропорту.

У червні 2017 року повідомлялося, що Олег і Сергій у Житомирі створили благодійний фонд та «Реабілітаційний центр братів Кузьміних» для ветеранів АТО, передусім з ушкодженнями опорно-рухового апарату.