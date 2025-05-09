Максим Бужанський неодноразово потрапляв в скандали через свої радянські погляди

Народний депутат, член фракції «Слуга Народу» Максим Бужанський опублікував у соцмережах привітання з «Днем перемоги 9 травня».

«Братці, з Днем Перемоги! Велика Вітчизняна – це історія майже кожної української родини. І це історія переможців», – написав політик російською.

Народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на допис Максима Бужанського і заявила, що звернеться до Служби безпеки України.

«Подаю на цього чорта в СБУ. Хай тільки не відреагують. Нагадаю, тиждень тому він взагалі координував голосування кількох десятків "слуг" у ВРУ», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, з 2023 року Україна офіційно відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років 8 травня разом зі всією Європою. Цього дня громадяни вшановують тих, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв тієї війни.

Натомість Росія, яка називає себе правонаступницею колишнього СРСР, відзначає День перемоги 9 травня та проводить військовий парад з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною. Росія також досі нав’язливо послуговується терміном «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», щоб зберегти вплив на колишні радянські республіки та Україну. Однак хронологічні межі «Великої Вітчизняної війни» та ідеологічний зміст, який виражає ця назва, не відповідають досвіду українського народу під час Другої світової війни.

Скандали з Максимом Бужанським – що відомо

50-річний блогер та народний депутат Максим Бужанський з Дніпра неодноразово потрапляв в скандали через антиукраїнські погляди. Зокрема, ще у 2020 році Бужанський показово відмовився вшанувати загиблих учасників Революції Гідності хвилиною мовчання у Верховній Раді.

У своїх заявах Бужанський активно пропагував радянські наративи, один з яких про те, що Україна нібито виникла через СРСР. Він також прославляв червону армію, а у травні 2023 року у Верховній Раді він був єдиним, хто проголосував проти призначення дати 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом.

Політик також активно захищав російську мову й у 2019 році був автором скандального законопроєкту № 2362 проти дерусифікації освіти. Уже під час вторгнення Максим Бужанський відмовився відповідати ведучому новин на гасло «Слава Україні!» й переходити на українську мову.