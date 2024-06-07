Максим Бужанський називає себе автором історичних книг

У вівторок, 4 червня, у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка перед курсантами виступив проросійський політик Максим Бужанський з лекцією про «Сучасний етап державотворення в Україні». Про це військовий інститут КНУ повідомив у своїх соцмережах, але після розголосу публікацію видалили. Скриншот публікації зберегла журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва.

«Курсанти активно обговорювали проблеми про важливість навчання та розвитку майбутніх офіцерів ЗСУ, питання про значущість критичного мислення населення. Неодноразово обговорювали питання щодо інформаційних операцій та як вони можуть змінити хід історії, а також обговорювали процеси, які відіграють велику роль для України вже у найближчому майбутньому. Максим Бужанський чітко наголосив на важливості історії, адже вона – це величезна відповідальність народу», – йдеться у повідомленні інституту.

Учасниками зустрічі від інституту були заступник керівника з навчальної роботи полковник Анатолій Лойшин й очільник кафедри військової політології Юрій Пунда. Зазначимо, що військовий інституту КНУ підпорядковується департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. Наразі Міноборони ніяк не відреагувало на інцидент.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка у п'ятницю, 7 червня, запевнив, що запрошення Максима Бужанського не узгоджували з ректором.

«Університет не толерує зустрічі здобувачів освіти з особами, які підтримують радянські наративи, та вважає неприйнятною ситуацію, що склалася», – заявили в університеті.

Нагадаємо, що 49-річний блогер та народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський з Дніпра неодноразово потрапляв в скандали через антиукраїнські погляди. Зокрема, він називав «нацистами, маніяками й тупими селюками» воїнів УПА, критикував Майдан і заявляв, що через це в Україні «легалізували нацизм». Депутат вважає Віктора Януковича легітимним президентом і не розуміє, у чому звинувачують «Беркут». Також він ностальгує за Радянським Союзом і вважає, що саме через СРСР виникла Україна. Бужанський у своїх соцмережах прославляв червону армію, а у травні 2023 року у Верховній Раді він був єдиним, хто проголосував проти призначення дати 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Депутат також активно захищав російську мову й у 2019 році був автором скандального законопроєкту № 2362 проти дерусифікації освіти. Вже у червні 2023 року він публічно відмовлявся переходити на українську мову.

Максим Бужанський є другом підозрюваного у переправленні ухилянтів та державній зраді Олександра Дубінського. Також він товаришує з юристом та екскерівником Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим.