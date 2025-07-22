НАБУ оголосило підозру посадовцю СБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох людей у вимаганні хабаря. Про це у вівторок, 22 липня, повідомили на сайті НАБУ.

За даними слідчих, посадовець СБУ та його спільники вимагали 300 тис. дол. у людини, яку підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За хабар підозрюваному обіцяли знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти.

«У разі відмови [посадовець СБУ] погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Всіх трьох фігурантів затримали після одержання частини хабаря – 72 тис. доларів. Посадовцю СБУ оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК України), його спільникам інкримінують співучасть у злочині та хабарництво (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, 21 липня СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків у справах, в яких фігурують співробітники НАБУ. Пізніше стало відомо, що кілька співробітників НАБУ отримали підозри та були затримані. Правоохоронців підозрюють у співпраці з Росією, а також вчиненні важких ДТП із постраждалими.

Того ж дня Посли G7 (Група семи або Велика сімка) заявили, що занепокоєні розслідуваннями щодо співробітників Національного антикорупційного бюро України та хочуть зустрітися з керівництвом українського уряду.