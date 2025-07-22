НАБУ та САП підозрюють посадовця СБУ у вимаганні 300 тис. доларів хабаря
Посадовця СБУ та двох його спільників затримали після одержання частини хабаря
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох людей у вимаганні хабаря. Про це у вівторок, 22 липня, повідомили на сайті НАБУ.
За даними слідчих, посадовець СБУ та його спільники вимагали 300 тис. дол. у людини, яку підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За хабар підозрюваному обіцяли знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти.
«У разі відмови [посадовець СБУ] погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями», – йдеться у повідомленні НАБУ.
Всіх трьох фігурантів затримали після одержання частини хабаря – 72 тис. доларів. Посадовцю СБУ оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК України), його спільникам інкримінують співучасть у злочині та хабарництво (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).
Нагадаємо, 21 липня СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків у справах, в яких фігурують співробітники НАБУ. Пізніше стало відомо, що кілька співробітників НАБУ отримали підозри та були затримані. Правоохоронців підозрюють у співпраці з Росією, а також вчиненні важких ДТП із постраждалими.
Того ж дня Посли G7 (Група семи або Велика сімка) заявили, що занепокоєні розслідуваннями щодо співробітників Національного антикорупційного бюро України та хочуть зустрітися з керівництвом українського уряду.