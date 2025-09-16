Руслан Магамедрасулов знаходиться під вартою за підозрою у пособництві Росії

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань у вівторок, 16 вересня, повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову за допомогу з махінаціями конвертаційним центрам. Наразі він знаходиться під вартою за підозрою у пособництві Росії.

Слідчі, дослідивши телефон підозрюваного, встановили, що Магамедрасулов використовував свої зв’язки та службовий вплив у махінаціях із податками українських суб’єктів господарювання. Навесні 2025 року він отримав від одного зі своїх контактів пропозицію розв’язати проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з перепискою, яку знайшли у телефоні Магамедрасулова, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн.

«Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до «конвертаційного центру», – зазначають в СБУ.

В обмін на цю послугу контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ 900 тис. грн. Правоохоронці встановили, що детектив прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів ці посадовці підтвердили, що Магамедрасулов дійсно звертався до них із таким проханням.

Відтак йому оголосили нову підозру за зловживання впливом.

Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова. Посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора.

У вівторок, 22 липня, суд взяв його під варту.