Виконувач обовʼязків генпрокурора Антон Ковальський

Виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський видав наказ про проведення службового розслідування за новими фактами у справі «Карфаген», яка стосується можливого прикриття шахрайських колцентрів високопосадовцями правоохоронних органів. Про це повідомила пресслужба ОГП у вівторок, 10 листопада.

Підставою для початку розслідування стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого у кримінальних провадженнях щодо незаконної діяльності колцентрів і мережі з продажу психотропів U420.

В Офісі генпрокурора заявили, що під час службового розслідування перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або статус у приватних інтересах, впливати на службову діяльність інших осіб чи вчиняти інші неправомірні дії.

«За його результатами за наявності підстав будуть ухвалені рішення в межах повноважень Офісу генерального прокурора. Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена», – наголосили правоохоронці.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили, що викрили злочинну організацію, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Під прикриттям правоохоронців зловмисники забезпечували продаж наркотичних засобів через мережу магазинів U420, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Окрім того, члени угруповання організовували замовні викрадення людей, катування та вимагання коштів як в Україні, так і за кордоном.

Організатором угруповання слідство вважає раніше неодноразово судимого Андрія Осіпова. До незаконної діяльності він нібито залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора та Нацполіції, а також представників кримінального середовища. Серед підозрюваних також: перший заступник начальника одного з департаментів СБУ Сергій Дука, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області Олександр Дем’янчук та Віталій Рибалко, якого слідство вважає підлеглим організатора.