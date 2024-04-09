У Львові відновлять роботу автобусного маршруту, який тривалий час не працював
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 квітня
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У вівторок, 9 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- У Львові хлопець випав з маршрутки. Сталося це тоді, коли автобус рушав із зупинки на вулиці Петлюри.
- Знову курсуватиме. У місті найближчим часом відновлять роботу автобусного маршруту №12, зі сполученням Рясне-2 – Автостанція №2.
- Не спалювати сухостої закликають мешканців Львівщини. Напередодні у селі Воля-Висоцька через спалювання сухої трави ледь не постраждала 81-річна жінка.
- Щоб безпритульних хвостиків поменшало. У Домівці врятованих тварин стартує безкоштовна стерилізація чотирилапих.
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