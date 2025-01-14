Інженери ЛКП «Львівавтодор» обладнюють системою е-квитка, після чого випускають на маршрути

Львівський приватний перевізник «Успіх БМ» за півтора року оновив автопарк на 45 вживаних низькопідлогових автобусів, більшість із яких обладнані кондиціонерами. Вони зможуть курсувати на львівських маршрутах щонайменше 10 років.

Як розповів ZAXID.NET директор ТзОВ «Успіх БМ» Юрій Мельник, компанія почала оновлювати автопарк півтора року тому й за цей час закупила 45 вживаних автобусів Mercedes-Benz Citaro. Це низькопідлогові автобуси, більшість із яких обладнані кондиціонерами та електронними табло. 20 автобусів закупили в Берліні, решту – в інших німецьких містах. У тих автобусах, де немає табло, їх змонтують додатково.

«Ми шукаємо автобуси по різних містах, стараємось брати однотонні. Наразі 41 автобус вже перебуває в парку, ще чотири – на розмитненні. Всі вони придатні для перевезення маломобільних людей. Ці автобуси закрили маршрути №53 та №84», – розповів Юрій Мельник.

Вживані автобуси Mercedes-Benz Citaro на маршруті №84

ТзОВ «Успіх БМ» також обслуговує маршрут №51, що курсує від ТРЦ Victoria Gardens до Галицького перехрестя. На заміну маршруток перевізник також шукає більш нові автобуси середньої місткості.

«Торік ми повністю зняли з маршруту №53 автобуси MAN, які курсували з 2010 року. Розраховуємо, що вживані автобуси, закуплені в Німеччині, курсуватимуть у Львові щонайменше ще 10 років. Також шукаємо автобуси для маршруту №51, однак поки що нема відповідних пропозицій», – додав директор підприємства.

Всі закуплені автобуси інженери ЛКП «Львівавтодор» обладнюють системою е-квитка, після чого випускають на маршрути. 13 січня пресслужба комунального підприємства повідомила, що зараз на обладнані перебувають автобуси Mercedes-Benz Citaro, закуплені «Успіх БМ». Наразі обладнали 29 автобусів, на черзі – ще 10.

Додамо, що ТзОВ «Успіх БМ» зареєстроване у 1999 році та обслуговує не лише міські маршрути, а й обласні. Засновниками компанії вказані львів’яни Роман Мудрак, Юрій Мельник та Володимир Іськович.